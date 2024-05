El Festival Mil·leni de Barcelona tanca amb 57.000 assistents i un 78% d'ocupació

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El XXV Banc Mediolanum Festival Mil·leni de Barcelona ha tancat amb 57 assistents en 44 concerts i un 78% d'ocupació, ha informat aquest dilluns el festival en un comunicat.

Ha aconseguit que 15 artistes hagin exhaurit les entrades, com és el cas de Gilberto Gil, Niña Pastori, Joan Dausà, Lori Meyers i Sara Baras, entre d'altres.

En aquesta edició també hi han participat artistes com Loquillo, Vanesa Martín, Morgan, Chambao, Adamo, The Crab Aples, Yellowstrap, Marala i Eva Sola.

El director del festival, Martín Pérez, ha destacat una "programació excepcional" en aquesta XXV edició, i ha dit que la pròxima promet novetats.

El cartell de la pròxima edició compta amb artistes confirmats com Tindersticks, Carlos Núñez, Jay-Jay Johanson, Steffen Morrison, Gipsy Kings (by André Reyes) i Scott Bradlee's Postmodern Jukebox.