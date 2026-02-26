El Festival MasiMas de Barcelona programa 40 concerts durant 6 mesos

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El 23è Festival MasiMas, que se celebrarà entre l'1 d'abril i el 6 de setembre, programarà 40 concerts en sales de Barcelona, amb Sasha Berliner, Seun Kuti, Ghost-Note, Charlotte Dos Santos i Balkan Reunion com a caps de cartell.
Els concerts tindran lloc a les sales Jamboree, Razzmatazz 2, La Paloma, Paral·lel 62 i el Palau de la Música, que acolliran estils com el jazz, el funk, el hip-hop i els ritmes llatins, ha informat el festival produït pel Grup Mas i Mas.
L'edició culminarà amb una gran festa de tancament al Paral·lel 62 i consolida la seva transformació en un festival de temporada llarga i multisala, estès en el temps i vinculat a la vida cultural de Barcelona.