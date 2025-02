El festival Mar d'Estiu (Barcelona) s'ajorna al 2026

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El festival Mar d'Estiu, que organitzen els ajuntaments de Pineda de Mar i Santa Susanna (Barcelona) juntament amb la promotora TheProject s'ha ajornat al 2026.

Segons han informat aquest divendres en un comunicat, l'esdeveniment tornarà el 2026 "amb una proposta renovada i encara més ambiciosa" i s'han compromès a treballar de manera conjunta durant aquest període.

El festival Mar d'Estiu del 2024 va registrar més de 28.700 persones a l'esplanada del Torrentó de Can Gelat de Santa Susanna amb concerts com Ara Malikian, Sopa de Cabra, Malú i God Save the Queen, entre d'altres.