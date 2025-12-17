BCNegra tindrà la 'Malavida' com a temàtica i comptarà amb Richard Price

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El 21è festival literari BCNegra, que s'organitzarà del 2 al 8 de febrer, tindrà la 'Malavida' com a temàtica principal i comptarà amb autors com Richard Price --guionista de sèries com 'The Wire' o 'The Night Of'--, Núria Cadenes, Dominique Manotti i Guillermo Saccomanno.
La temàtica de la 'Malavida' vol reflectir una "vida viscuda, una vida intensa, divertida, boja i emocionant en el millor dels sentits", informa aquest dimecres l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat.
La il·lustració de BCNegra d'aquest any anirà a càrrec de l'artista Joan Alturo i gira al voltant de la temàtica principal, que queda representada amb un jove recolzat en una paret en un carrer immers en la foscor que trenca el fum que surt d'un llibre, "símbol de les mil i una vides que es cremen dins les pàgines d'un llibre".