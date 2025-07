El festival Les Nits de Barcelona tanca amb gairebé 39.000 assistents i un 84% d'ocupació

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Les Nits de Barcelona, que s'ha celebrat als jardins del Palau de Pedralbes, ha tancat amb 38.763 assistents i un 84% d'aforament total durant les 19 jornades aquest mes de juliol, informa aquest dijous en un comunicat.

Les Nits de Barcelona va exhaurir les entrades per a les actuacions de Rosario, Al Bano & Romina Power, Lax'n'Busto, Fonseca e Il Divo --que va clausurar dimecres l'edició-- i va comptar amb concerts com Sara Baras, Beth Gibbons, The Human League, Macaco i Sopa de Cabra, entre d'altres.

El president de Grup Clipper's i director de Les Nits de Barcelona, Juli Guiu, ha destacat l'acollida d'aquesta edició que "consolida el festival com una cita imprescindible de l'estiu a Barcelona".