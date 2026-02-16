El festival Les Nits de Barcelona incorpora Zaz i Pablo López

Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El festival Les Nits Occident, que se celebrarà al juny i juliol al Palau de Pedralbes de Barcelona, ha incorporat al seu cartell Zaz, Pablo López, Hakuna Group Music i Gente de Zona.

Hakuna Group Music actuarà el 5 de juliol, Zaz el 13, Pablo López el 18 i Gente de Zona el 21 de juliol, informa aquest dilluns la promotora Grup Clipper's en un comunicat.

Aquestes noves incorporacions s'afegeixen a un cartell en el qual figuren Sting, Raphael, Mika, Taburete, Mag Lari, Las Migas, Rosario i Judit Neddermann & GIO Symphonia, entre d'altres.