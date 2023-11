El festival L'Alternativa de Barcelona obrirà amb 'Fallen Leaves' d'Aki Kaurismäki

Dedicarà una retrospectiva a la directora Tatiana Huezo



BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El 30è Festival L'Alternativa de Barcelona, que se celebrarà del 10 al 19 de novembre a diferents espais de la ciutat, ha programat un total de 150 films en totes les seccions i obrirà amb la pel·lícula 'Fallen Leaves', d'Aki Kaurismäki.

D'aquests 150 films, 47 competiran en les seccions oficials, 17 llargmetratges i 30 curtmetratges, s'hi presenten produccions de 36 països i un total de 68 estan signades per dones, ha informat aquest dimarts el festival en un comunicat.

El festival dedicarà una retrospectiva a la directora Tatiana Huezo, un 'Satèl·lit' a la directora Clara Roquet i un 'Focus' a l'artista sonor Félix Blume.

Entre els llargmetratges internacionals que es podran veure figuren 'Il pleut dans la maison', de Paloma Sermon-Daï, 'O estranho', de Flora Dias i Juruna Mallon; 'Between revolutions', de Vlad Petri; 'The mountains', de Christian Einshoj, i 'Notre corps', de Claire Simon.

Entre les pel·lícules estatals que es projectaran figuren 'Zinzindurrunkarratz', d'Oskar Alegria; 'Samsara', de Lois Patiño; 'Un volcán habitado', de David Pantaleón i Jose Víctor Fuentes, i 'El sueño de la Sultana', d'Isabel Herguera.

En les sessions especials es veuran 'La Chimera', d'Alice Rohrwacher, i el documental 'Sur l'Adamant', de Nicolas Philibert, i tindran la seva 'premiere' a Catalunya 'La imatge permanent', de Laura Ferrés, recentment premiada en la Seminci de Valladolid'; 'Remember my name', d'Elena Molina, i 'And the king said, what a fantastic machine', d'Axel Danielson i Maximilien van Aertryck.