El Festival de Jazz de Terrassa (Barcelona) programa 56 concerts i premia Guim Balasch

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El Festival de Jazz de Terrassa (Barcelona), que se celebrarà del 6 al 27 de març, programarà 56 concerts a 23 emplaçaments de la ciutat, i premiarà el saxofonista Guim Balasch amb el 23è Premi Jazzterrasman en reconeixement a la seva trajectòria.
La cita jazzística tindrà entre els seus participants Carles Benavent & Felix Pastorius, Dave Holland & Lionel Loueke, Dave Douglas, Ches Smit i Mary Halvorson, ha informat el festival aquest dimecres en un comunicat.
Amb el lema 'What is jazz?', el festival egarenc fa una aposta per ampliar els marges del jazz i Guim Balasch encapçalarà una formació inèdita i reunida per a l'ocasió amb 13 músics per celebrar el guardó.