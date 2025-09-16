El Festival Jazz Barcelona tindrà Snarky Puppy, Laurie Anderson i Chucho Valdés

Se celebrarà entre l'octubre del 2025 i el març del 2026
El 57è Festival de Jazz de Barcelona tindrà Snarky Puppy, Laurie Anderson, Chucho Valdés Royal Quartet, Tigran Hamasyan, Chris Thile i la cantant i fundadora de Manhattan Transfer, Janis Siegel, entre d'altres.
El festival, entre el 10 d'octubre del 2025 i l'1 de març del 2026, comptarà amb un total de 48 concerts repartits en 10 sales de Barcelona i voltants, a més de 14 classes magistrals al conservatori del Liceu, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dimarts.
El concert inaugural serà 'The Moment of Truth', un homenatge a Ella Fitzgerlad a càrrec de la Barcelona Jazz Orquestra, amb Trici Boutté com a convidada, i se celebrarà el 10 d'octubre al Palau de la Música Catalana de Barcelona.
Andrea Motis celebrarà els seus 30 anys en el marc del festival amb dues estrenes: un projecte dedicat a Amy Winehouse juntament amb els Barcelona Gospel Messengers i l'Andrea Motis Guitar Trio.
DE CAJÓN!
La programació inclou la sèrie flamenca 'De Cajón!' que comptarà amb Miguel Poveda, Israel Fernández i El Relojero, Tomatito, Yerai Cortés, José Mercé, Soleá Morente, Dorantes, Rafael Riqueni, Las Migas i l'espectacle especial 'Así canta Jerez en Navidad', entre d'altres.
En aquesta sèrie, els organitzadors destaquen dos concerts especials que només es podran veure a Barcelona: el de Miguel Poveda, que comptarà amb convidats amb la Cobla Principal del Llobregat al Gran Teatre del Liceu, i el de Tomatito, que homenatjarà Camarón i Paco de Lucía.