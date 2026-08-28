El festival Itinera estrena un programa de jazz, música clàssica i cançó d'autor per a la tardor

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El festival Itinera recupera la seva ruta pels micropobles catalans i durant la tardor se centrarà a oferir una programació dedicada al jazz, la música clàssica i la cançó d'autor, ha informat l'organització en un comunicat aquest divendres.
Un dels concerts més destacats serà el de la violoncel·lista Mariona Camats a l'Església de Sant Mateu de Figuerola del Camp (Tarragona) el proper 27 de setembre a les 18 hores, que comptarà amb la col·laboració de la Fundació Pau Casals per commemorar el 150 aniversari del naixement del músic.
L'objectiu del festival és fer arribar la música en directe a llocs que no formen part dels grans circuits culturals, i comptarà amb la participació d'artistes com ara Paula Grande, Marta Blu & Andreu Domènech, NUN o Miratjazz, entre d'altres.