El Festival Internacional de Cinema de Locarno (Suïssa) comptarà amb 5 produccions catalanes

BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -
El 79 Festival Internacional de Cinema de Locarno (Suïssa), una de les principals cites internacionals del cinema d'autor que se celebrarà del 5 al 15 d'agost, comptarà amb 5 produccions catalanes seleccionades en diferents seccions del certamen, informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat aquest dilluns.
L'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) a través de Catalan Films, la marca d'internacionalització de l'audiovisual català, estarà present i acompanyarà una delegació de 10 empreses per participar a Locarno Pro, el programa d'indústria dirigit als professionals del sector.
'Lejos de los árboles', la tercera pel·lícula de la directora Meritxell Colell, seleccionada a la secció oficial --Concorso Internazionale--, és una coproducció entre Catalunya (Allegra Films) Perú (Animalita Cine) i Itàlia (Exit Media).
A la secció oficial fora de competició, el cineasta Albert Serra presentarà 'Seize moments de ma vie', un documental sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Caven: és una producció d'Andergraun Films i Idéale Audience (França), que compta amb el suport d'Art France.
La representació catalana també arribarà a Locarno Kids, que "per primera vegada" comptarà amb una secció competitiva i un jurat infantil amb 'Los nuevos', de Rodrigo Plá, una coproducció entre la catalana Mr Miyagi Films i la mexicana Buenaventura Cine.
Pel que fa el curtmetratge, la secció Pardi di Domani ha seleccionat 2 produccions catalanes: 'Los andares', de Sofia Esteve i Isa Luengo, produït per Nocturna Pictures i Vayolet Films; i 'Primer foc', de Blanca Camell Galí, una coproducció entre Materia Cinema i la francesa Barberousse Films, que farà també la seva estrena mundial a Locarno.