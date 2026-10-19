El festival infantil Petits Camaleons se celebrarà al febrer després de suspendre's per les pluges

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El festival infantil Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), previst el 3 i 4 d'octubre i suspès per les pluges, se celebrarà finalment el cap de setmana del 6 i el 7 de febrer en un format més reduït.
Dissabte actuaran Miki Núñez, Alosa, Lildami i Ambauka, mentre que diumenge ho fan Els Pets, La Ludwig Band, El Petit de Cal Eril i La Mercabanda, informen els organitzadors en un comunicat.
També hi haurà concerts per a nadons i zona de signatures, espais de joc i 'food trucks', entre d'altres, i els impulsors han obert un espai per a devolucions en cas de no poder assistir a les noves dates.