El Festival de la Infància preveu uns 30.000 participants en els seus més de 60 activitats

Compta amb una aplicació per consultar els temps d'espera de les activitats

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Infància, que se celebra des d'aquest divendres 27 de desembre fins al dimarts 31 en el recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona, ha obert ja les seves portes i preveu arribar als 30.000 participants en les seves més de 60 activitats.

Així ho ha afirmat en declaracions als periodistes la presidenta del festival, Núria Basi, durant la inauguració de l'esdeveniment, en la que també ha estat el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

El festival, que se celebra des del 1963, compta amb una programació dirigida a nens d'entre 0 i 12 anys, en un espai de més de 20.000 metres quadrats del Palau 2 i la plaça de l'Univers, i segons Basi es preveu arribar als 30.000 visitants de l'edició passada.

Aquest any destaca un nou espai dedicat als nens de 0 a 4 anys, amb el títol 'Espai Mini', ja que les famílies venen amb nens de diferents edats i perquè "tots es puguin divertir i participar", explica Basi.

Una altra de les novetats és la instal·lació '24 hores de Montmeló', que consisteix en una recreació del Circuit Barcelona-Catalunya a escala on els nens poden competir amb cotxes teledirigits.

FESTIVAL

Per a nens de més edat, destaquen opcions com la 'Pista Americana' i un circuit d'aventura amb rampes i obstacles, i pistes per a carreres amb tricicles, bicicletes d'equilibri, cotxes d'època i motos elèctriques.

Els participants podran pujar-se al camió dels Bombers de Barcelona i als vehicles de la Guàrdia Urbana, on podran aprendre normes de conducció en el circuit vial, participar en un futbolí humà, jugar en piscines de boles i inflables gegants, i participar en tallers gastronòmics.

SOLIDARI

També compta amb una iniciativa solidària, que posa a disposició dels assistents joguines cedides per Mattel i Spin Master que, després del tancament de l'esdeveniment, es donaran a nens en situació de vulnerabilitat.

El festival ha repartit a través de l'Ajuntament de Barcelona més de 2.000 invitacions solidàries entre diverses entitats sense ànim de lucre que treballen amb nens en risc d'exclusió, així com 600 entre l'Hospital Sant Joan de Déu i a través d'empreses privades col·laboradores.

S'ha desenvolupat una aplicació mòbil que permet consultar en temps real els temps d'espera de les activitats del certamen, planificar les visites segons la programació i filtrar per edat, així com també conté un mapa interactiu amb les ubicacions de cada activitat.

PROTECCIÓ DE DADES

Una altra de les activitats és l'organitzada per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), amb el nom de 'Que la xarxa no t'enredi', ambientada en un bosc encantat amb un laberint ple de dades personals i amb l'objectiu de conscienciar als nens i famílies sobre la importància de protegir als nens a les xarxes.

En declaracions a Europa Press, la directora de l'APDCAT, Meritxell Borràs, que ha recordat que és el quart any que participen en el festival, ha afirmat que l'objectiu és donar informació i formar sobre la importància que "els joves i no tan joves" no comparteixin les seves dades personals a les xarxes socials.

"Hem creat un laberint que fan conjuntament les famílies per veure què és el que és prudent posar a les xarxes socials i què és el que no s'hauria de penjar, perquè al cap i a la fi dones una informació personal que no és bo que estigui en mans de tercers", ha afegit.