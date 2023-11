El Festival de la Infància 2023 estrena jocs per a nadons i infants de fins a 4 anys

La 61a edició oferirà 60 activitats lúdiques, esportives i culturals per a nens de fins a 12 anys



BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El 61è Festival de la Infància estrenarà enguany l'espai 'Mini', amb jocs i activitats educatives per a nadons i nens i nenes de fins a quatre anys; informa Fira de Barcelona en un comunicat d'aquest dimecres.

Aquesta edició oferirà 60 activitats lúdiques, esportives i culturals per al públic infantil de fins a 12 anys, i se celebrarà del 27 al 31 de desembre al Palau 2 i la plaça Univers del recinte firal de Montjuïc.

Per a la primera infància, l'esdeveniment inclou una ludoteca, espais de psicomotricitat, marionetes i un circuit amb cotxes d'època --entre d'altres--, a més d'una zona per aparcar carretons de nadó i una sala de lactància "per a la comoditat de les famílies".

Endinsar-se en un circuit d'aventura o pista americana, experiències de realitat virtual, patinar en una pista de gel, o ser cuiner o bomber per un dia són algunes de les activitats que es proposen per al públic de fins a 12 anys, ha explicat.

S'hi podrà accedir en dos torns: de matí (de 10.00 a 15.00 hores) o de tarda (de 17.00 a 21.00 hores).