El Festival Incert reunirà més de 100 artistes per dialogar sobre 3 territoris en conflicte

Girarà al voltant de Palestina, Colòmbia i el Kurdistan

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El Festival internacional d'arts vives Incert reunirà, del 27 de febrer al 25 de maig, més de 100 artistes per crear i dialogar sobre tres territoris en conflicte: Palestina, Colòmbia i el Kurdistan.

El festival, que celebra la primera edició, comptarà amb 13 actes de música, teatre, titelles, fotografia, realitat virtual i performances, i estarà repartit entre localitats de Barcelona, Girona, Tarragona i Mallorca, informa en un comunicat d'aquest dilluns.

Aposta per les "arts vives" perquè permeten empatitzar amb realitats sovint invisibilitzades, connectar amb històries humanes i reconèixer en l'altre una part d'un mateix.

MELODIES CATALANES I PALESTINES

Comptarà amb Aryen Art Centre (Kurdistan), Al Kamandjati, Artists on the Frontline, Popular Art Centre i Palestinian Palestinian Performing Arts Network (Palestina) i els artistes Mario Alejandro Ochoa, Pilar Perdomo, Alexa Rochi i Federico Rios (Colòmbia), entre d'altres.

El primer espectacle serà 'Paisatge sonor. Una trobada entre Catalunya i Palestina', el 27 de febrer a L'Auditori de Barcelona, que després es podrà veure a diversos municipis de Catalunya; es tracta d'un concert que oscil·la entre el flamenc, el jazz i les melodies tradicionals catalanes i palestines.

El Festival Incert està organitzat per l'Associació Catalana per la Pau (ACP) i la International Action for Peace (IAP), i compta amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.