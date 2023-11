El Festival In-Edit premia els documentals sobre Peter Doherty i Robert Gerhard

'Dol i fa sol' de Maria Besora i Pep Garrido guanya el Premi al Millor Curtmetratge Musical

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de cinema documental de música In-Edit 2023 ha premiat en la seva 20a edició els documentals sobre el cantant i compositor britànic Peter Doherty, 'Pete Doherthy: stranger in my own skin', i sobre el compositor català de música clàssica Robert Gerhard, 'Revolutionary Quartet: L'enigma Gerhard'.

El jurat ha atorgat a 'Pete Doherthy: stranger in my own skin', de Katia de Vidas, el Premi al Millor Documental Musical Internacional i ha fet una Menció Especial a 'Music for Black Pigeons', d'Andreas Koefoed i Jorgen Leth, informa el certamen en un comunicat.

Sobre el documental de Doherty, el jurat ha destacat que "no només arriba al nucli del cor i de l'ànima més profund del seu protagonista, sinó que també brinda a l'audiència una comprensió sobre les veritables arrels de la música".

D'altra banda, ha reconegut el documental 'Revolutionary Quartet: L'enigma Gerhard' de Xavier Bosch i Josep Badell amb el Premi al Millor Documental Musical Nacional, amb Menció Especial per a 'Riqueni' de Paco Bech.

El jurat ha guardonat el documental sobre Gerhard per "rescatar de l'oblit un destacat músic europeu del segle XX, la influència del qual, al segle XXI, arriba fins a la música electrònica", i per fer-ho amb una història àgil i sense tecnicismes.

Finalment, el certamen ha atorgat al curtmetratge 'Dol i fa sol' de Maria Besora i Pep Garrido el Premi al Millor Curtmetratge Musical per com aborda la mort, "una realitat dura que cal visibilizar, perquè la societat la sol tractar com un tabú".