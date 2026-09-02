El Festival In-Edit 2026 estrenarà els nous documentals de Carla Simón i Albert Serra

Inaugurarà amb un homenatge a Marianne Faithfull
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El 24 Festival In-Edit de Barcelona, que se celebrarà del 29 d'octubre al 8 de novembre, estrenarà els nous documentals de Carla Simón i Albert Serra i inaugurarà amb un homenatge a Marianne Faithfull.
Així, el primer dia del festival, els cinemes Aribau acolliran la projecció de 'Broken English', d'Ian Forsyth i Jane Pollard, sobre la qual va ser "una de les figures més fascinants, resilients i magnètiques" de la història del rock i la cultura pop, informen els impulsors en un comunicat d'aquest dimecres.
Així mateix, el cicle tancarà amb 'The Best Summer', de Tamra Davis, un documental que captura en primera persona l'època daurada del rock alternatiu dels 90 amb entrevistes i imatges de Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Rancid, Beck, The Amps i Bikini Kill.
Carla Simón presentarà a la gran pantalla 'Flamenco', el seu debut al cinema musical protagonitzat per la balladora Rocío Molina, que "explora la tensió entre l'herència cultural i la llibertat creativa".
Per la seva banda, Albert Serra presentarà l'estrena a Catalunya de 'Seize moments de ma vie', una aproximació a la vida de l'actriu i cantant alemanya Ingrid Cavin, diva de l'avantguarda europea i col·laboradora de Rainer Werner Fassbinder.
Tant Simón com Serra presentaran personalment els seus respectius documentals en les sessions del festival.
NOU PREMI AMB LA SALA APOLO
En el marc del festival, In-Edit i la Sala Apol·lo han impulsat la primera convocatòria del Premi Apolo al Millor Vídeo Musical d'In-Edit, una nova secció del festival dedicada a "reconèixer el talent creatiu darrere d'aquest format audiovisual".
El projecte guanyador de la convocatòria oberta, que finalitza el 8 de setembre, es donarà a conèixer durant el festival, junt amb la resta de premis de les seccions oficials.