El Festival Grec tanca amb un 72% d'ocupació, 130.995 assistents i 23 espectacles exhaurits

El Teatre Grec arriba en un mes als 30.978 espectadors i al 95% d'ocupació

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Grec de Barcelona s'acomiada d'una 47a edició que ha arribat al 72% d'ocupació, ha reunit 130.995 espectadors i ha exhaurit les entrades de 23 espectacles dels 88 programats des que va començar el 29 de juny.

Ho ha explicat el director del festival, Cesc Casadesús, en una roda de premsa de balanç aquest divendres a La Virreina al costat del comissionat de Cultura i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé, i ha destacat que aquesta edició ha proposat un "Grec més popular, més participatiu, vinculat a la ciutat".

En total, el Grec a Montjuïc --que engloba Teatre Grec, Teatre Lliure, Mercat de les Flors i plaça Margarita Xirgu-- ha arribat als 47.217 espectadors i al 91% d'ocupació, en què l'espectacle inaugural 'The Pulse' ha estat el més vist, amb 5.858 espectadors i un 100% d'ocupació, mentre que el Grec Ciutat ha aplegat 64.580 espectadors i un 63% d'ocupació.

Concretament, el Teatre Grec ha acollit un total d'11 propostes en un mes i 30.978 espectadors, un 95% d'ocupació, i Casadesús ha defensat que és l'edició en què "el públic ha descobert el circ", ja que les peces circenses han fregat la plena ocupació, amb una mitjana del 95%.

95% D'OCUPACIÓ EN CIRC I 93% EN DANSA

Els números de la dansa també han estat positius, amb un 93% d'ocupació, mentre que el teatre internacional és el que té més dificultats per atreure el públic majoritari malgrat aliances com la del Festival d'Avinyó, que Casadesús ja ha assegurat que es mantindrà el 2024.

Aquesta edició ha constatat la progressiva recuperació de públic després de la pandèmia (107.965 el 2021, 116.428 el 2022 i 130.995 el 2023) però no ha arribat als 138.097 assistents del 2019, i Casadesús ha celebrat que el descompte més utilitzat per primera vegada hagi estat el de menys de 30 anys: "Això vol dir que estem fent bé les coses i treballant per a la renovació de públic".

Ha considerat que s'ha aconseguit "ajuntar qualitat i el que és popular" amb espectacles com 'Les traceurs', amb propostes gratuïtes i familiars i per la implicació d'entitats, fàbriques i museus de la ciutat, i ha reafirmat la voluntat del Grec de continuar exercint la seva funció pública de suport a la creació, ha dit.