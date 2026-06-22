El Festival Grec reflexiona sobre l'amor en el musical 'Després de nosaltres' al Teatre Texas

S'inspira lliurement en l'única peça teatral d'Eric Rohmer
BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -
El Festival Grec de Barcelona estrena al Teatre Texas el musical 'Després de nosaltres', de Jumon Erra, una peça que reflexiona sobre l'amor a través d'una parella que, un any després de deixar-ho, intenten descobrir si encara s'estimen i poden cuidar el vincle sense estar junts.
El musical, una producció de Teatre Texas i La Santa Pepa amb el Festival Grec, es podrà veure del 30 de juliol al 2 d'agost al teatre barceloní i tornarà a la cartellera a partir del 22 de setembre, informa aquest dilluns el Texas en un comunicat.
La història se situa en l'espai posterior a una ruptura en què la relació ha canviat de forma, però el vincle continua viu, i els protagonistes la Lena i l'Adrià intenten descobrir un any després si és possible continuar-se estimant quan no s'és parella.
Júlia Jové i Xavi Navarro, parella a la vida real, donen vida als protagonistes d'aquesta història sobre l'amor, la complicitat i la dificultat de trobar noves formes de continuar presents a la vida de l'altre, en una proposta amb música interpretada en directe per Andrea Mir.
Jumon Erra ha assegurat que l'espectacle "va als llocs difícils de les relacions" en un muntatge que s'inspira lliurement en 'Trío en mi bemol', l'única obra teatral d'Eric Rohmer, que l'autor ha pres com a punt de partida.
El director ha assegurat que una de les voluntats de l'espectacle és ampliar el focus habitual de la ficció romàntica: "Quan es parla de relacions en la ficció, sovint sembla que no hi hagi res més. Hem volgut donar veu a la vida que continua, a tot allò que envolta els vincles, que els facilita o els dificulta".