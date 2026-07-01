El Festival Grec obre les inscripcions per al concert 'Arrels de Llum' a la Sagrada Família

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El Festival Grec de Barcelona i la Sagrada Família han obert aquest dimecres les inscripcions per al concert 'Arrels de Llum', que se celebrarà el 17 de juliol a l'interior de la basílica i comptarà amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
L'accés serà de franc mitjançant sorteig, amb més de 750 entrades dobles disponibles, i els interessats s'hi podran inscriure fins al 5 de juliol a les 21 hores a través dels canals oficials del festival i del temple, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en un comunicat.
El projecte, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i els 50 anys del Festival Grec, es presenta com "una experiència cultural que connecta patrimoni, música i espiritualitat" posant en relació la creació contemporània i l'univers estètic i conceptual de Gaudí.