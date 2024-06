El Festival Grec obre aquest dimecres amb Sílvia Pérez Cruz una programació de 81 espectacles

Última edició dirigida per Cesc Casadesús



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La cantant Sílvia Pérez Cruz obrirà aquest dimecres amb el seu projecte 'Circular' el Festival Grec de Barcelona 2024, que es perllongarà fins al 4 d'agost amb una programació de 81 espectacles en una edició que celebrarà el talent local i reservarà el Teatre Grec a representants de l'escena barcelonina i catalana.

El concert 'Circular', que Sílvia Pérez Cruz oferirà en tres nits des d'aquest dimecres al divendres, comptarà amb convidats com Natalia Lafourcade, Pepe Fesol, Damien Rice, Judit Neddermann i Salvador Sobral, entre d'altres.

Aquesta edició del festival és l'última amb Cesc Casadesús al capdavant després de vuit anys, per la qual cosa és un Grec que suposa "un viatge interior, molt personal", amb artistes en els quals creu i l'han acompanyat aquests anys, i en el qual també ha volgut reflectir la idea d'amistat, com va assegurar el director en la presentació.

El Teatre Grec estarà reservat al talent local amb una programació en la qual figura un espectacle musical d'homenatge a la companyia Dagoll Dagom, el projecte 'Sonoma' de la Veronal amb Maria Arnal de protagonista, 'Cançons d'amor i pirates' dirigida per Lluís Homar, 'El misàntrop', dirigit per David Selves, i concerts de Pau Vallvé, El Pot Petit i Antònia Font.

A la programació també figura el muntatge d'Angélica Liddell 'L'enterrament de Bergman' al Lliure; el nou muntatge de Baró d'Evel; una versió de 'Tirant lo Blanc' dirigida per Joan Arqué al Romea; 'Les mans' amb la direcció de Sílvia Munt a La Villarroel, i el muntatge 'Tots ocells' de Wadji Mouawad dirigida per Oriol Broggi a la Biblioteca de Catalunya.

Entre els muntatges internacionals destaca l'espectacle de 24 hores 'The second woman', de les directores australianes Nat Randal i Anna Breckon, en el qual la protagonista estarà al Teatre Lliure durant tot un dia repetint l'escena de la ruptura de parella amb més de 100 intèrprets seleccionats a través de convocatòria pública.

Altres espectacles internacionals són la brasilera Christiane Jatahy amb una versió feminista de 'Hamlet'; Jan Lauwers amb 'Billy's Violence' i 'Billy's Joy'; el polonès Krzysztof Warlikowski amb 'Elisabeth Costello', i Guillermo Calderón amb 'Villa', una reflexió sobre el cop d'estat de Pinochet.

Est serà l'últim Festival Grec amb Cesc Casadesús al capdavant, qui serà substituït per la programadora i productora cultural Leticia Martín Ruiz, que assumirà el càrrec a partir de l'1 de setembre.