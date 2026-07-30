El Festival Grec de Barcelona tanca amb gairebé 145.000 espectadors l'edició dels seus 50 anys

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El 50è Festival Grec de Barcelona ha tancat amb 144.714 espectadors i un 71% d'ocupació en els espectacles, han explicat aquest dijous en una roda de premsa el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, i la directora del Grec, Leticia Martín, en un any d'aniversari amb 96 espectacles a 58 espais de la ciutat.
El nombre d'espectadors ha crescut en més de 16.000 persones respecte al 2025 (que va tancar amb uns 128.000 espectadors, un 80% d'ocupació i 97 espectacles a 42 espais) i Martín ha assegurat que aquesta edició ha tingut més espectacles al Teatre Grec.
Els espectacles gestionats pel Grec (Teatre Grec, Teatre Lliure, Mercat de les Flors, Plaza Xirgu i CCCB) han tingut 55.499 espectadors i un 95% d'ocupació, mentre que els gestionats per la resta d'equipaments han tingut 87.336 espectadors i un 61% d'ocupació, respecte a un total de 142.835 espectadors, als quals s'hi han de sumar 1.879 assistents a activitats de l'espectador.
Marcé ha celebrat l'"increment de públic important" en aquesta edició del 50è aniversari del festival, que ha tingut un pressupost de 4 milions d'euros, i Martín ha subratllat la confiança del públic.
Aquesta edició ha inclòs artistes i companyies internacionals com Florentina Holzinger, Andrea Peña, Christiane Jatahy i Anne Teresa de Keersmaeker, juntament amb altres lligats a la trajectòria del festival com Calixto Bieito, Angélica Liddell i Mal Pelo.
NOUS ESPECTADORS
Del total de 96 espectacles, 47 van ser en català (58%), 21 en castellà (26%), 7 en anglès (9%), 6 en altres idiomes (7%) i 15 sense text (19%).
La programació ha aconseguit el 'sold out' en espectacles com l'inaugural 'L'òpera de tres rals', 'La nit del músic alt', el concert de Yerai Cortés, els muntatges 'Ophelia's Got Talent', 'El pacte de l'oblit' i 'La fortaleza', entre d'altres.
Marcé i Martín han destacat que hi ha un relleu generacional en el públic del festival i que en aquesta edició detecten entre 6.000 i 7.000 persones que han comprat per primera vegada en els últims anys.
Leticia Martin ha subratllat la "sensació de festival" que es respira i la resposta que hi ha hagut a artistes i companyies que han actuat per primera vegada en el Grec.
"L'heterogeneïtat del Grec possibilita que cadascú faci el seu grec", ha ressaltat la directora, i ha afegit que vol que el festival desperti curiositat i records.
Marcé també s'ha referit a la calor per dir que s'hi haurà de reflexionar, tant per l'espectador com pels assajos i el muntatge previ que requereixen els espectacles.