El Festival Grec de Barcelona obre aquest dilluns amb 'L'òpera de tres rals' l'edició dels seus 50 anys

Programa 99 espectacles en una edició que s'allarga fins a l'agost
BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -
El Festival Grec de Barcelona obrirà aquest dilluns en el Teatre Grec amb la versió de Marta Pazos de 'L'òpera de tres rals', de Bertolt Brecht i Kurt Weill, en una edició que commemorarà el seu 50 aniversari amb una programació de 99 espectacles fins a agost que vol "rellegir el passat i imaginar el futur".
Com va assegurar la seva directora, Leticia Martin, en la presentació de la programació: "No fer del passat un monument, sinó una eina. El Grec és un festival que mira cap a endavant".
L'edició del 50 aniversari comptarà amb directors com Calixto Bieito, Florentina Holzinger, Angelica Liddell, Romeo Castelluci i Àlex Rigola, la coreògrafa Anne Teresa de Keersmaeker, la companyia Mal Pelo, els concerts de Yerai Cortès, Sébastien Tellier i Raül Refree i una obra de Christiane Jatahy amb Wagner Moura ('Narcotraficants') com a protagonista.
El festival commemorarà el centenari d'Antoni Gaudí amb una col·laboració inèdita amb la Sagrada Família de Barcelona, que serà l'escenari del concert 'Arrels de llum', i comptarà amb una pel·lícula documental integrada per quatre curtmetratges sobre el 50 aniversari, que han estat encarregats a Sílvia Munt, Núria Giménez Lorang, Jaume Claret Muxart i Marc Salicrú.
Dels 99 espectacles (43 de teatre, 19 de música, 22 de dansa, 7 de circ, 4 de cinema i 4 instal·lacions) amb els quals consta aquesta edició del Grec, 38 són coproduccions i 45 estan liderats per dones.
L'edició s'obre amb 'L'òpera de tres rals', amb direcció de Marta Pazos i que servirà per commemorar també els 50 anys del Teatre Lliure --obrirà la seva temporada al setembre--, qui ha volgut abordar amb el seu propi llenguatge l'òpera "per a pobres" de Brecht i Weill.
L'obra reobre el fossat del Teatre Grec, cosa que també li permet homenatjar els 50 anys del festival, i és tracta d'una peça que ja s'havia representat al Grec el 2002, sota la direcció de Calixto Bieito.
TEATRE GREC
El Teatre Grec tornarà a ser el 'cor' del festival, a més d'amb l'espectacle inaugural, amb muntatges com la relectura de 'La verdadera historia de Ricardo III', de Calixto Bieito; 'La nit del músic alt', amb la Banda Municipal de Barcelona i IndiGest; 'Inventions' de Mal Pelo; 'Brel' amb la coreògrafa Anne Teresa de Keersmaeker, i '16 & 17', amb TAO Dansi Theater, que visiten per primera vegada el festival.
El teatre serà l'escenari de propostes musicals com el projecte sobre Palestina 'Les flors prohibides', Yerai Cortés, l'espectacle 'Cançons del Grec', Raül Refree, Roger Mes junt amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Sébastien Tellier.
Al Teatre Lliure és podran veure obres com el debut a Barcelona de Florentina Holzinger amb 'Ophelia's Got Talent'; 'Wasted Land', de Ntando Cele; el col·lectiu sud-coreà Elephants Laugh amb 'Muljil'; Sergi Casero Nieto amb 'El pacti de l'oblit'; Angelica Liddell amb 'Sepukku' --amb sessions als 4.45 hores de la matinada--; 'La fortalesa' de Lucia Carballal, i 'Un julgamento', amb Wagner Moura.
En el Mercat de les Flors és veurà, entre altres, 'Theatere of Dreams', d'Hofesh Shechter Company; 'Bogotà' de la coreògrafa Andrea Peña; '1 Degree Celsius' de la sud-coreana Sung Im Her; 'Cantar de gesta' de Molta Noia; 'Combat des lianes' del camerunès Zora Snake; l'espectacle 'Ceramic Circus' de Julian Vogel, i 'El cor d'Ester', d'Alberto Cortés.
MÉS ENLLÀ DE MONTJUÏC
El Festival Grec oferirà una àmplia programació més enllà de la muntanya de Montjuïc amb obres com 'Creure en les màscares' de Romeo Castellucci a la Sala Raval del CCCB; una versió de 'Somni d'una nit d'estiu' a càrrec d'Àlex Rigola a la Sala Heartbreak, i 'L'Albada' de la Perla 29, dirigida per Oriol Broggi.
El TNC pujarà a escena 'Bovary', dirigida per Carme Portaceli en una relectura del clàssic de Gustave Flaubert i 'Nascuts lliures', una proposta que combina ficció i documental; el Teatre Poliorama 'La truita', amb direcció de Ferran Utzet, i la Sala Beckett 'Anatomia de Ricard' i 'El nom setze dels arcans majors'.
El Teatre Romea representarà 'El retrat de Dorian Grey', en un muntatge protagonitzat per Àngels Gonyalons; La Villarroel 'Primera llei de Newton', dirigida per Nelson Valente; El Maldà 'Consulta familiar', i l'Espai Texas 'Després de nosaltres'.
El Teatre del CCCB acollirà 'La mateixa diferència', de Pau Aran, i 'No miris', dirigida per Joan Vaig arquejar Solà; la Sala Moragues del Born l'espectacle 'Everafter'; Mabel Olea portarà 'Cut One's Teeth' a la Casa Montjuïc; Núria Guiu farà el propi amb 'POV' a La Caldera, i el col·lectiu Amaga portarà 'Qui hi ha' a la Fundació Joan Brossa.
El Grec col·laborarà a la seva programació amb institucions com el Palau de la Música, amb el concert 'Human Requiem'; la Fabra i Coats amb el projecte de creació de minióperas contemporànies 'Oh!pera'; L'Auditori amb 'Llop', d'Aurora Bauzà i Pere Jou; el Macba amb l'espectacle híbrid 'Democracia total', i el cicle Desvarío amb el Pati de 9 Barris i el Museu de la Música.