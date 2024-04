El Grec 2024 obrirà amb Sílvia Pérez Cruz i reservarà el Teatre Grec a l'escena catalana

L'últim Grec dirigit per Cesc Casadesús tindrà Dagoll Dagom, Lidell, La Veronal i Jan Lauwers

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Grec de Barcelona, que tindrà lloc del 26 de juny al 4 d'agost, programarà 81 espectacles i 50 activitats paral·leles en una edició que obrirà Sílvia Pérez Cruz amb tres concerts del seu projecte 'Circular', celebrarà el talent local i reservarà el Teatre Grec a representants de l'escena barcelonina i catalana.

En una roda de premsa, el director del festival, Cesc Casadesús, que encara la seva última edició al capdavant després de vuit anys, ha afirmat que és una programació variada que suposa "un viatge interior, molt personal", amb artistes en els quals creu i l'han acompanyat aquests anys, i en què també ha volgut reflectir la idea d'amistat i que tancarà l'espectacle 'Qui som?' de Baró d'Evel.

Casadesús ha remarcat que reservar el Teatre Grec al talent local semblava una "utopia", però s'ha aconseguit amb una programació en la qual figura un espectacle musical d'homenatge a la companyia Dagoll Dagom, el projecte 'Sonoma' de La Veronal amb Maria Arnal de protagonista, 'Canciones de amor y piratas' dirigida per Lluís Homar, 'El misàntrop', dirigit per David Selvas, i concerts de Pau Vallvé, El Pot Petit i Antònia Font.

En la programació també hi figura el muntatge d'Angélica Liddell 'El entierro de Bergman' al Lliure; una versió de 'Tirant lo Blanc' dirigida per Joan Arqué al Romea; 'Les mans' amb la direcció de Sílvia Munt a La Villarroel; 'Poeta en Nova York' a càrrec de Carlos Marquerie, i el muntatge 'Tots ocells' de Wadji Mouawad dirigida per Oriol Broggi a la Biblioteca de Catalunya.

ESPECTACLE DE 24 HORES

Entre els muntatges internacionals destaca l'espectacle de 24 hores 'The second woman', de les directores australianes Nat Randal i Anna Breckon, en què la protagonista s'estarà al Teatre Lliure durant tot un dia repetint l'escena de la ruptura de parella amb més de 100 intèrprets seleccionats a través d'una convocatòria pública.

Altres espectacles internacionals són la brasilera Christiane Jatahy amb una versió feminista de 'Hamlet'; Jan Lauwers amb 'Billy's Violence' i 'Billy's Joy'; el polonès Krzysztof Warlikowski amb 'Elisabeth Costello'; Guillermo Calderón amb 'Villa', una reflexió sobre el cop d'estat de Pinochet; el coreògraf William Forsythe amb 'Friends of Forsythe', i una conferència espectacle de Johann Le Guillerm.

Entre les propostes musicals que contindrà el festival, a més de les del Teatre Grec, figuren una col·laboració entre Kae Tempest i Clara Aguilar, Les Testarudes, Marcia Griffith i la Sant Andreu Jazz Band, entre d'altres.

Casadesús, que ha rebut un llarg aplaudiment per part del públic assistent al final de la roda de premsa, ha ressaltat que en aquesta edició tenen set projectes conjunts amb el Festival d'Avinyó (França).

JAUME COLLBONI

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat l'"equilibri exemplar" entre el talent local i la presència internacional, i ha ressaltat la tasca de Cesc Casadesús en la renovació del festival els últims vuit anys.

L'alcalde ha remarcat que el 53% de les obres d'aquesta edició del Grec estan creades o dirigides per dones, ha reivindicat que el Grec és "una de les marques" que s'identifica amb la ciutat, i ha ressaltat l'aposta del consistori aquests anys per les polítiques culturals.

NOVA DIRECCIÓ

Preguntat per la nova direcció del Grec, el regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, ha afirmat que el concurs està en marxa, el tribunal està analitzant les candidatures i preveu que es conegui "no més enllà del 15 de maig".

Marcé, que ha dit que el pressupost d'aquesta edició del Grec és de 3,5 milions d'euros, ha afirmat que la idea és que el nou director pugui compartir amb Casadesús aquesta edició i tenir els debats necessaris de cara a la pròxima temporada.