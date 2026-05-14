El festival Petits Camaleons celebra 15 anys amb Sidonie, La Ludwig Band i Els Pets

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El festival familiar Petits Camaleons 2026 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) tindrà concerts de Sidonie, La Ludwig Band, Els Pets, Miki Núñez i Els Amics de les Arts.
El festival, que se celebrarà entre l'1 i el 4 d'octubre, també comptarà amb El Petit de Cal Eril, Triquell, Alosa, El Pony Pisador i Renaldo & Clara, entre d'altres, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dijous.
El cartell també inclou Ambauka, La Colla Pirata, Ramonets, Pep López, La Mercabanda, Pol Bordas, Júlia Blum i La Cosina, d'entre un total de 27 artistes que faran 70 concerts en 7 escenaris diferents.