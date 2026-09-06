El festival d'esports urbans 'Extreme Barcelona' tanca la seva 18ª edició amb 32.000 visitants

BARCELONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
El festival de cultura i esports urbans 'Extreme Barcelona', que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de la capital catalana del 4 al 6 de setembre, ha tancat aquest diumenge la seva edició número 18 amb prop de 32.000 persones i ha superat les xifres d'assistència de l'any passat, han informat els organitzadors en un comunicat.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha destacat que l'esdeveniment té "millor salut que mai" i ha afirmat que continuaran treballant per incorporar noves propostes en la propera edició.
L'esdeveniment està organitzat per Urban World Series i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i d'altres institucions i entitats.
Els més de 18.000 metres quadrats del recinte han acollit més de 600 atletes espanyols i estrangers.
L'esdeveniment ha inclòs competicions de BMX Freestyle Park, Skateboarding Street, Scootering Park i Street i Basket 3x3, entre altres propostes.