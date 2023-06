El Festival Deltebre Dansa (Tarragona) tindrà Akram Khan, Lali Ayguadé i Jasmin Vardimon

TARRAGONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El Festival Deltebre Dansa celebrarà la seva 18a edició del 3 al 16 de juliol a diferents espais de Deltebre (Tarragona) i amb professionals de la dansa com Akram Khan, Lali Ayguadé, Jasmin Vardimon i Wim Wandekeybus.

Amb el lema 'Movement matters', aquesta edició "posa en relleu la importància dels petits gestos i apel·la a la funció reivindicativa de la creació artística", informa el festival en un comunicat aquest dimecres.

L'espectacle inaugural serà 'Yokaï Kemame, the spirit of the hairy beans' de la companyia Compagnie Defracto, formada per Sakurako Guibo, Guillaume Marinet i Hisashi Watanabe, que proposaran una peça de malabars i contorsió que "renova radicalment" la disciplina circense.

A més de la programació d'espectacles, un dels pilars del festival és la formació de professionals: més de 180 ballarins de més de cinquanta nacionalitats és desplacen anualment fins a Deltebre per rebre formació a càrrec de referents de la dansa i el circ contemporanis.

El festival ha destacat la seva aposta per la inclusió social a través de la cultura, el desenvolupament i la projecció del territori, l'intercanvi cultural i la descentralització de l'oferta cultural.