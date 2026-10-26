El festival d'arquitectura 48h Open House BCN supera els 75.000 visitants

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El festival d'arquitectura 48h Open House BCN ha superat els 75.000 visitants en la 17a edició celebrada aquest cap de setmana passat, "rècord de la seva trajectòria", informa en un comunicat.
La Llotja de Mar de Barcelona ha liderat el rànquing amb 1.898 visites en set hores, en una edició que ha comptat amb més de 220 propostes a 6 ciutats, amb 63 espais incorporats per primera vegada.
El festival, amb el lema 'La vida sense arquitectura', ha convidat els visitants a reflexionar sobre la presència de l'arquitectura en la vida quotidiana i a imaginar què passaria si, de sobte, desaparegués.
Barcelona ha liderat les visites amb 57.370, seguida de Sant Joan Despí (7.200), Vilassar de Dalt (3,500), Badalona (3.450), l'Hospitalet de Llobregat (2.200) i Sitges (1.900).
El nombre de visites acumulat al llarg dels 17 anys d'història del 48 Open House BCN supera el milió.