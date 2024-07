El Festival Dansàneu evoca Salvador Puig Antich en una iniciativa del Memorial Democràtic

LLEIDA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cultures del Pirineu 'Dansàneu' ha dedicat aquest diumenge una jornada d'activitats impulsada pel Memorial Democràtic per evocar Salvador Puig Antich en el 50 aniversari de la seva execució.

Enguany, el XXXIII Dansàneu es dedica a la memòria democràtica i col·lectiva del territori, informa la Conselleria de Justícia de la Generalitat en un comunicat.

Les seves germanes Montserrat i Carme han participat en la jornada, iniciada amb la presentació del llibre de Jordi Panyella 'Salvador Puig Antich, cas obert' i després l'actriu Txe Arana ha interpretat fragments de l'obra teatral sobre ell.

Per a la tarda s'ha programat a l'església de Santa Maria d'Àneu un concert del cantautor Joan Isaac i el pianista Toni Olaf, i la jornada acaba a la plaça Major d'Isavarre amb la projecció de la pel·lícula de Manuel Huerga 'Salvador', precedida d'un recital de la poetisa Blanca Luz Vidal sobre poemes escollits per les germanes de Puig Antich en la seva memòria, i després de la pel·lícula hi ha un debat amb el públic.

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha destacat que aquest cas "interpel·la sobre la importància de l'Estat de Dret i de les garanties davant de l'arbitrarietat i la barbàrie". "Un sistema que no posa límits a l'abús de poder és intrínsecament autoritari", ha afegit.

El Dansàneu, també en col·laboració amb el Memorial Democràtic, inaugurarà dilluns una senyalització de la Xarxa d'Espais de Memòria sobre els fets d'Alòs d'octubre de 1944 durant l'operació guerrillera 'Reconquesta d'Espanya', impulsada per exiliats encapçalats per PCE i PSUC, i que també motiva l'exposició itinerant 'Octubre 1944. Els maquis a l'Aran i el Pallars', que s'inaugura el mateix dilluns.