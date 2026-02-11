El festival Dansa Metropolitana programa 370 activitats a 12 municipis de Barcelona

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La 9a edició del festival Dansa Metropolitana programarà del 5 al 22 de març un total de 370 activitats en espais culturals i públics de 12 municipis de Barcelona per reivindicar la "llibertat dels cossos per habitar i transformar l'espai públic".
Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Viladecans són els municipis que acolliran les propostes escèniques, ha informat l'Insitut de Cultura de Barcelona (ICUB) en un comunicat aquest dimecres.
Concretament, el programa engloba 177 funcions de 90 espectacles, dels quals 12 són de companyies espanyoles i 15 internacionals; 16 dels espectacles són estrenes absolutes, i 10 són estrenes estatals de companyies internacionals.
L'Hospitalet de Llobregat acollirà la proposta inaugural, 'Elles', el 6 de març, que "posa el focus en la manera com les dones viuen, perceben i desafien els estereotips associats a la bellesa".
En aquest sentit, l'ICUB ha destacat que un dels eixos d'aquesta edició del festival és la presència de la dona com a artista i creadora i que el programa reflecteix l'aposta amb una presència majoritària d'autores, ja que dels 90 espectacles, 47 són de dones i 16 d'autoria mixta, la xifra "més alta" de totes les edicions.