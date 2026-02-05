El Festival D'A de Barcelona tindrà pel·lícules de Werner Herzog i Claire Denis

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El 16è D'A Festival de Cinema de Barcelona, que se celebrarà del 19 al 29 de març, comptarà amb pel·lícules de Werner Herzog, Claire Denis, Hlynur Pálmason i Sho Miyake, premiarà la cineasta francesa Mia Hansen-Love i dedicarà una retrospectiva al director alemany Christian Petzold, informa en un comunicat.
Entre els primers títols de la programació figuren 'Barrio triste', el debut de Stillz --director de videoclips de Rosalía i Bad Bunny--; 'Ghost Elephants', de Werner Herzog; 'Juana de Arco' i 'El amor que permanece', de Hlynur Pálmason, i 'Dry Leaf', d'Alexandre Koberidze.
També es veurà 'El sonido de la caída', de Mascha Schilinski; 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler; 'Le Cris des gardes', de Claire Denis; 'Rose of Nevada', de Mark Jenkin; 'Two seasons, two strangers', de Sho Miyake, i 'Un mundo frágil y maravilloso', de Cyril Aris.