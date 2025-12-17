El festival D'A de Barcelona premiarà la cineasta Mia Hansen-Love

Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El 16è D'A - Festival Cinema Barcelona, que se celebrarà del 19 al 29 de març del 2026, dedicarà un focus al cineasta alemany Christian Petzold i concedirà el seu premi a la directora francesa Mia Hansen-Love, informa aquest dimecres en un comunicat.
El Premi D'A 2026 a Hansen-Love, que va acudir a la primera edició del festival amb 'Le père de mes enfants', reconeix la trajectòria d'una cineasta independent i personal, que recull la tradició del cinema francès d'autor amb una mirada renovada i lluminosa.
El focus del festival estarà dedicat al cineasta Christian Petzold, que assistirà al festival per presentar una retrospectiva de la seva obra i l'estrena a Catalunya de 'Miroirs No.3', presentada en el Festival de Cannes.