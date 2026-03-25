El Festival D'A de Barcelona dedica una retrospectiva al director alemany Christian Petzold

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El director alemany Christian Petzold protagonitza una retrospectiva a la Filmoteca de Catalunya dins el Festival D'A de Barcelona, en què farà una 'masterclass' per a estudiants i presentarà la seva última pel·lícula, 'Espejos Nº 3'.
En una trobada amb els mitjans, el director ha afirmat que ha rebut ofertes per dirigir als Estats Units, on acaba de presentar una retrospectiva sobre la seva obra al Lincoln Center de Nova York, i ha afegit que no li interessa deixar de ser un cineasta eminentment alemany, informa el festival en un comunicat.
Ha dit que coneix el cinema espanyol de directors com Pedro Almodóvar i Carlos Saura, però que també és aficionat al cinema de gènere fet durant el franquisme, per la seva capacitat per eludir la censura i per la seva càrrega simbòlica.
Ha dit que el seu cinema evoluciona a la par que ho fan els temps i que no pot eludir la deriva dels actuals, i ha recordat que el cinema alemany posterior a la Segona Guerra Mundial sempre s'ha aixecat sobre un llegat destruït.
El director ha explicat que té en marxa tres possibles projectes i que sempre adapta la seva feina als pressupostos, i ha assegurat que no dirigirà mai obres colossals perquè treballa sabent sempre amb quin pressupost comptarà.