El Festival Cruïlla tindrà The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Amaral i Trueno

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cruïlla 2024, que se celebrarà al Parc del Fòrum de Barcelona entre el 10 i el 13 de juliol, tindrà en cartell The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Amaral i Trueno.

El festival també ha anunciat Oques Grasses, The Tyets, Peter Fox, Funzo & Baby Loud, Shinova, Albert Pla i Figa Flawas, ha informat el festival aquest dijous en un comunicat.

The Smashing Pumpkins celebren aquest any el 30è aniversari del seu àlbum 'Siamese Dream' i inclou el Festival Cruïlla dins la seva gira 'The World is a Vampire', i la canadenca Avril Lavigne, autora d'èxits com 'Complicated' o 'Sk8er boi', tornarà a Barcelona 20 anys després del seu últim concert a la ciutat.

Amaral oferirà un concert en el Cruïlla en el qual repassarà els seus 25 anys de carrera, i el raper argentí Trueno aterrarà a Barcelona per mostrar el seu 'freestyle'.

Les incorporacions al cartell es completen amb Funzo & Baby Loud, Shinova, el cantautor alemany Peter Fox --veu del grup Seeed--, Albert Pla amb l'espectacle 'Rumbagenarios', Figa Flawas, Oques Grasses amb nou disc i The Tyets.