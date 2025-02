El Festival Cruïlla tindrà Gracie Abrams i Sex Pistols i farà un "homenatge" a Love of Lesbian

S'afegeixen als ja anunciats Alanis Morissette i Thirty Seconds to Mars

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cruïlla 2025 de Barcelona, que se celebrarà del 9 al 12 de juliol al Parc del Fòrum, ha incorporat en la seva programació Gracie Abrams, Sex Pistols amb Frank Carter i dos concerts de Love of Lesbian amb els quals es farà un "homenatge" a la banda.

En aquesta edició el festival farà 15 anys amb un homenatge a Love of Lesbian, "convertint la banda en el centre de la programació amb dues actuacions en dies consecutius", ha informat l'organització en un comunicat després d'una roda de premsa aquest dijous.

El director del festival, Jordi Herreruela, ha afirmat que Love of Lesbian i el Cruïlla han crescut en paral·lel: "Més enllà de la col·laboració artística, ens considerem amics".

A més a més, ha dit que el festival no havia fet mai un homenatge a un grup català: "Love of Lesbian és, sens dubte, el gran grup barceloní. I tinc la sensació que Barcelona té una assignatura pendent amb ells".

El festival comptarà amb més de 50 artistes i ha confirmat que es mantindrà el format de 5 escenaris: Estrella Damm, Occident, Vueling, Vichy Catalan i Vallformosa, aquest darrer dedicat a la comèdia.

ACTUACIONS

La cita arrencarà el 9 de juliol amb la nit dedicada al públic més jove, amb actuacions de Gracie Abrams, girl in red, Lia Kali, NSQK, Maria Hein, Trashi, Balma i Gavina.mp3.

La segona nit, el 10 de juliol, tocaran Sex Pistols amb Frank Carter, Fermin Muguruza, St. Vincent, Seu Jorge, Goran Bregovic, Dr. Calypso, Mr. Kilombo, Sandra Monfort, Remei de Ca la Fresca i Reigbord.

L'11 de juliol serà el torn de Thirty Seconds to Mars --la banda liderada per Jared Leto--, el primer concert de Love of Lesbian, i les actuacions de Texas, Ben Harper amb The Innocent Criminals, Mikel Izal, Crystal Fighters, Leon Bridges o L'Impératrice.

Finalment, el 12 actuarà Alanis Morissette i també serà el segon concert de Love of Lesbian amb Amics, a més dels concerts de Viva Suecia, Kaiser Chiefs, Hermanos Gutiérrez, Pau Vallvé, León Benavente o Quimi Portet, entre d'altres.