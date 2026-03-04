El Festival Cruïlla completa el seu cartell amb Judeline, Sidonie, Standstill i Maika Makovski

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El Festival Cruïlla, que se celebrarà del 8 a l'11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, ha incorporat al seu cartell Judeline, Midnight Generation, Sidonie, Standstill, Maika Makovski, Alosa i Periferia.
Aquests últims noms se sumen als ja confirmats de Pixies, David Byrne, Faithless, The Black Crowes, Suede, Rigoberta Bandini, Jon Batiste, The Hives, Halsey i Jovanotti, entre d'altres, ha informat aquest dimecres el festival.
El Cruïlla ha destacat que l'edició del 2026 tornarà a comptar amb un cartell "eclèctic i transversal" amb una proposta que abasta el rock, el pop, l'electrònica, la música urbana i les noves tendències.