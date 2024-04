El Festival Cruïlla de Barcelona tanca el seu cartell amb Oscar D'León

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cruïlla de Barcelona, que se celebrarà del 10 al 13 de juliol al Parc del Fòrum, ha completat el seu cartell amb el cantant veneçolà Oscar D'León.

L'artista s'incorpora al cartell del dijous 11 de juliol en la segona jornada del festival, en la qual també actuaran Chucho Valdés, Olga Tañón i Grupo Niche, ha informat el Cruïlla aquest dijous en un comunicat.

El Festival Cruïlla compta per a l'edició d'enguany amb artistes com Pet Shop Boys, The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Kasabian, The Kooks, María Becerra i Amaral, entre d'altres.