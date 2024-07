El festival Cruïlla de Barcelona obre aquest dimecres una edició amb Avril Lavigne i Pet Shop Boys

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Cruïlla de Barcelona, que se celebra des d'aquest dimecres al dissabte en el Parc del Fòrum, obrirà una edició que comptarà durant les seves quatre jornades amb els concerts d'Avril Lavigne, Pet Shop Boys, Oscar d'León, Chucho Valdés, The Tyets, Smashing Pumpkins, Amaral i Oques Grasses.

El Cruïlla s'inicia aquest dimecres en una jornada encapçalada per Maria Becerra, Trueno i 31 FAM, en un dia en el qual també tocaran Figa Flawas, María Escarmento, Sila Lua i Funzo & Baby Loud.

La jornada del dijous serà el torn d'Oscar d'Leon, Olga Tañón i Chucho Valdés, en un dia que comptarà, entre d'altres, amb els concerts d'Albert Pla, La Plazuela, Ladilla Russa i Morochos.

La tornada d'Avril Lavigne a Barcelona serà la protagonista de la jornada del Cruïlla del divendres, en una jornada en què estarà acompanyada dels concerts de Kasabian, Amaral, The Kooks, Rayden, Depedro, La Paloma i Malmö 040, entre altres bandes.

La jornada final del dissabte tindrà un cartell encapçalat per Pet Shop Boys i Smashing Pumpkins, al que se sumaran grups com Oques Grasses, The Tyets, Johnny Marr, Calexico, Ginestà i Roba Estesa.

En l'apartat de comèdia, el Cruïlla comptarà amb humoristes com Ignatius Farray, Charlie Pee, Venja Monjas, Ana Polo, Yunez Chaib, Manel Vidal, Lara Ricote, Andrés Fajngold, Oye Sherman i Raquel Hervás, entre molts uns altres.