El Festival Cruïlla afegeix Reneé Rapp i Ezra Collective als confirmats de la pròxima edició

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El Festival Cruïlla, que se celebrarà del 8 a l'11 de juliol del 2026 al parc del Fòrum de Barcelona, ha afegit l'actriu i cantant nord-americana Reneé Rapp i el quintet britànic Ezra Collective als confirmats per a la nova edició.
En un comunicat d'aquest dimarts, l'organització recorda que ja han anunciat els primers artistes confirmats, amb Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo, Polo & Pan, Yami Safdie, Mishima, Mind Enterprises, Sampa The Great, Son Rompe Pera, Chico Blanco i Dan Peralbo i El Comboi.
Reneé Rapp arribarà a Barcelona el 8 de juliol per presentar el seu segon àlbum, 'Bite Me', en el que suposarà la primera actuació a Espanya en la seva nova faceta com a cantautora.
D'altra banda, Ezra Collective, "una de les bandes més aclamades de l'escena jazz-fusió actual i formada per Femi Koleoso (bateria), TJ Koleoso (baix), Joe Armon-Jones (teclats), Dylan Jones (trompeta) i James Mollison (saxofon), actuarà el 10 de juliol.
Les entrades per a aquesta edició, marcada per un cartell "divers i vibrant", ja estan disponibles en el web del festival.