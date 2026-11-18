BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El Festival Cruïlla 2027, que se celebrarà del 7 al 10 de juliol al parc del Fòrum de Barcelona, ha anunciat Jungle, Jorge Drexler, Daniel Caesar, Kneecap, Beirut i Hot Chip entre les primeres confirmacions del seu cartell.
La programació del Cruïlla tornarà a dibuixar "un cartell eclèctic, internacional i obert a diferents sonoritats", informa el festival aquest dimecres en un comunicat.
El dimecres 7 de juliol el cartell tindrà artistes com el canadenc Daniel Caesar, veu destacada de l'R&B contemporani, el músic i productor britànic Tom Misch i el grup barceloní gavina.mp3.
La jornada del dijous 8 de juliol comptarà amb el trio de rapers de Belfast Kneecap, que presentaran 'Fenian', i que estaran acompanyats aquell dia per Joey Valance & Brae, Repion i Aiko el Grupo.
Jorge Drexler serà un dels protagonistes de la jornada del 9 de juliol, en la qual també actuaran Ezra Collective i Carmen y María, amb el seu primer àlbum 'Groove y Soniquete'.
La jornada del dissabte 10 de juliol estarà encapçalada pel trio britànic Jungle, als quals se sumaran Beirut, Hot Chip, els britànics The Molotovs, Maria Escarmiento, el duet gironí Ani in the Hall i el grup sud-coreà Idiotape, que fusiona rock electrònic, sintetitzadors i bateria acústica.
El Cruïlla posarà a la venda aquest dimecres a partir de les 10 hores les entrades de dia, que s'afegeixen als abonaments de dos o quatre dies, que ja estaven disponibles des de la finalització de l'edició anterior.