El Festival B conclou amb més de 35.000 assistents després d'actuar més de 40 artistes en 4 escenaris

BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
El Festival B, celebrat al parc del Fòrum de Barcelona del 17 al 19 de setembre, ha conclòs la seva 12ª edició amb més de 35.000 assistents, més de 40 artistes i 4 escenaris.
L'esdeveniment ha comptat amb les actuacions d'artistes com Guitarricadelafuente, Rusowsky, Yung Beef o Mushka; i els joves barcelonins han representat al voltant del 85% de les persones assistents, han informat aquest diumenge els organitzadors en un comunicat.
Han destacat que la programació de l'esdeveniment està pensada des de Barcelona i per als veïns de la capital catalana però oberta a les diferents escenes i corrents que "estan transformant el panorama musical".