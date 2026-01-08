El festival Circ Elefant d'Or a Girona comptarà amb 76 artistes en 24 atraccions "inèdites"

GIRONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El 14è Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, que se celebrarà a Girona del 26 de febrer al 2 de març, comptarà amb 76 artistes de 14 països en 24 atraccions "inèdites" dins la pista d'un circ a l'Europa occidental.
En un comunicat de la Diputació de Girona d'aquest dijous, s'explica que el festival presentarà noves disciplines com la força capil·lar, els trapezis volants en creu, els malabars amb bastó, el llançament de tasses sobre un corró o la combinació de bàscula amb llit elàstic.
L'esdeveniment tindrà lloc a la carpa del Camp de Mart de la Devesa i es faran 14 representacions, amb un aforament per funció de 2.314 butaques, i 4 funcions exclusives per al públic escolar, programades els matins dels dos primers dies.