El Festival de Cap Roig (Girona) ven més de 34.400 entrades a tres dies del seu inici

GIRONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cap Roig, que se celebra a Calella de Palafrugell (Girona) a partir de divendres, ha venut més de 34.400 entrades a tres dies del seu inici, la qual cosa representa un 70% de l'aforament, ha informat l'organització aquest dimarts en un comunicat.

Cap Roig, organitzat per Grup Clipper's amb l'impuls de CaixaBank, obrirà amb l'actuació de la banda irlandesa The Corrs i conclourà el 16 d'agost amb Gossos, en una edició amb John Fogerty, Chris Isaak, Estopa, Passenger, Rozalén, Diana Krall i Andrés Calamaro, entre d'altres.

El president de Grup Clipper's i director del festival, Juli Guiu, ha remarcat que Cap Roig viurà "moments inoblidables" com el concert de Fogerty, en el seu únic concert a Espanya el 2024, en un any que ja s'han exhaurit les entrades per a les actuacions d'Estopa, The Corrs i The Tyets.