El festival BubblePop Barcelona reunirà referents de la música asiàtica l'1 i 2 de juliol

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El festival asiàtic BubblePop Barcelona reunirà referents de la música asiàtica l'1 i 2 de juliol dins la Fira Barcelona Montjuïc i comptarà amb artistes com Tiffany Day o el grup de J-Rock I Don't Like Mondays.

El festival, que tindrà un horari cada dia de 12.30 a 23 hores, comptarà amb un Art Market que reunirà creadores com Laia López, Hanavbara, Oh Caroool o Paulina Klime, ha explicat l'organització en un comunicat aquest dijous, en el qual ha afegit que hi haurà restaurants i parades de menjar asiàtic.

La cita comptarà amb referents del K-Pop, com LeeHi, Oceanfromtheblue i Junny, que actuaran per primera vegada a Barcelona i l'artista digital coreana Xooos, que estrenarà el seu primer EP en directe en el festival.