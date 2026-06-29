El festival Blaumarí tanca la primera edició amb gairebé 29.000 espectadors

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
El festival Blaumarí Music de Barcelona, que s'ha celebrat al Moll de Barcelona del Port de Barcelona, ha tancat la primera edició amb 28.765 espectadors, informa aquest dilluns en un comunicat.
Els concerts, que s'han celebrat del 10 al 28 de juny, han reunit artistes com Rufus Wainwright, Joss Stone, Alan Parsons Live Project, The Cardigans, Rosana, Kamasi Washington i Nile Rodgers, entre d'altres.
L'organització treballa en les pròximes edicions del cicle, amb aforament limitat i format boutique, i anunciarà els primers artistes de Blaumarí 2027 durant l'últim trimestre d'aquest any.