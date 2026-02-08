El festival BCNegra tanca la seva edició número 21 amb gairebé 10.000 visitants

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
S'han realitzat 42 activitats oficials i 8 propostes paral·leles
BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El festival de novel·la negra BCNegra 2026 ha tancat la seva edició número 21 amb gairebé 10.000 visitants, després d'una setmana d'activitats amb el concepte de 'Malavida' com a fil conductor, que ha reivindicat el gènere negre com a "eina imprescindible per llegir el present".
El festival, comissariat per l'escriptor Carlos Zanón i organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ha inclòs espais emblemàtics de la capital catalana com La Coloma, el Mercat de la Boqueria, els cinemes Mooby Bosc, Paral·lel 62, la Filmoteca de Catalunya, el Va salar de Cent del consistori i diverses biblioteques de la ciutat, informa aquest diumenge en un comunicat.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha destacat que el BCNegra és el "festival de novel·la negra gratuït més important d'Europa, amb una oferta cultural dirigida a tota la ciutadania i una programació d'alta qualitat artística".
Per la seva banda, Zanón ha destacat la maduresa del projecte: "La ciutadania ja coneix el festival i confia plenament a la seva programació", ha assenyalat, i ha afegit que aquest any han detectat la presència de nous públics i generacions joves que s'animen a formar part de la proposta.
MÉS DE 120 PROFESSIONALS
El festival ha reunit a més de 120 professionals del sector, entre autors, moderadors i altres agents culturals, incloent autors destacats de la narrativa criminal contemporània com Claudia Piñeiro, Dominique Manotti, Jordan Harper, Mick Herron, Núria Cadenes, Richard Price, S. a. Cosby i Vinicio Capossela.
L'edició ha combinat presència internacional i talent local amb la participació d'escriptors com Elia Barceló, Graeme Macrae Burnet, Gianrico Carofiglio, Toni Sala, Víctor de l'Arbre, Berna González Harbour, Ariana Harwicz, Nicola Lagioia, Ernesto Mallo, Màrius Serra o Jordi Serra i Fabra.
PROPOSTES I ACTIVITATS
S'han acollit 42 activitats oficials i 8 propostes paral·leles amb taules rodones, cinema, música, itineraris i experiències participatives, combinant la divulgació cultural i l'entreteniment.
Entre les propostes més populars d'aquesta edició es troben el concert 'Errori i bassifondi', a càrrec de Vinicio Capossela a la sala Paral·lel 62, la inauguració de l'exposició 'Malavida. Cinema noir a Barcelona 1950-1988' a la biblioteca Jaume Fuster, que es podrà visitar fins al 24 de març, o la demostració operativa dels Mossos d'Esquadra per revelar com treballa un cas la divisió de la Policia Científica del cos.
Un altre moment central del festival ha estat el lliurament del Premi Pepe Carvalho a l'escriptor Mick Herron, autor de la sèrie de llibres de la serie 'Caballos lentos', que va tenir lloc al Saló de Cent de l'Ajuntament.