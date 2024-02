El Festival BCNegra tanca la seva 19 edició amb 8.700 assistents

BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Novel·la Negra BCNegra ha tancat aquest diumenge la seva 19 edició amb entrades esgotades, amb una assistència d'unes 8.700 persones, informa l'organització en un comunicat.

BCNegra, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i comissariat per Carlos Zanón, va començar dilluns amb un programa amb 150 escriptors participants i al voltant de 50 activitats, com projeccions, tallers, rutes literàries i un 'trivial' temàtic.

En aquesta edició, marcada per la figura de l'espia, han destacat entre els espais principals la Coloma, la Biblioteca Jaume Fuster i el Saló de Cent, que han completat el seu aforament en els seus actes.

El Saló de Cent de l'Ajuntament va acollir el principal acte: l'entrega del premi Pepe Carvalho a l'escriptor Jo Nesbo per la seva trajectòria, dijous passat.

El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha elogiat aquesta edició que "reafirma que és un festival imprescindible, molt estimat i, sobretot, molt transversal".

Durant la setmana d'activitat del festival, la llibreria seleccionada per sorteig ha venut més d'un miler d'obres dels autors vinculats a la programació d'aquesta edició.