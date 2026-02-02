El festival BCNegra obre aquest dilluns una edició que premiarà Mick Herron

Tindrà la 'malavida' com a eix temàtic i desplegarà activitats en 11 espais de Barcelona
BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El 21è Festival de novel·la negra de Barcelona BCNegra arrenca aquest dilluns i s'allargarà fins diumenge en una edició que premiarà Mick Herron i comptarà amb autors com Richard Price, S.A.Cosby, Hye-Young-Pyun, Claudia Piñeiro, Núria Cadenes, Dominique Manotti i Graeme Macrae Burnet.
El BCNegra comptarà amb 126 professionals del sector i desplegarà 42 propostes dins la programació, a més de 8 activitats paral·leles, en 11 espais de la ciutat, entre els quals la sala Paral·lel 62, La Paloma, el Saló de Cent o el cine Mooby Bosque.
La llista de participants d'aquesta edició també inclou Víctor del Árbol, Elia Barceló, Gianrico Carofiglio, Berna González Harbour, Ariana Harwicz, Nicola Lagioia, Graeme Macrae Burnet, Ernesto Mallo, Màrius Serra, Vivica Sten, Jordan Harper i Jordi Sierra i Fabra, entre d'altres.
L'eix temàtic del festival serà el concepte literari de 'malavida', que remet a abordar la literatura i el gènere negre "com una experiència vital intensa i indisciplinada, a través de relats de vides viscudes al límit, de personatges ferits i marcats per la vida, el desenfrenament i la pulsió de viure en escenaris del gènere negre".
'MALAVIDA'
En la presentació, el comissari del festival, l'escriptor Carlos Zanón, va detallar que han buscat un concepte que barregi diversió i intensitat: "No només la 'malavida', el clixé de la novel·la negra, sinó en el sentit de la vida viscuda en tot, que és la vida dels llibres, en realitat".
"La gent que llegim i escrivim llibres és perquè la vida en si no ens dona de si i en necessitem més, una mica aquest serà el concepte. Hem buscat exponents d'això", va afegir el comissari.
Zanón ha afirmat que, com a organitzadors, busquen que "tota la ciutat estigui de festa" al voltant del gènere --per això les col·laboracions amb biblioteques, centres cívics o la Filmoteca--, i que l'objectiu és captar totes les energies i les pistes de cap on va el gènere, en les seves paraules.
ACTIVITATS
El cantautor, músic i poeta italià Vinicio Capossela participarà en el BCNegra amb un concert multidisciplinari, 'Errori e bassifondi', que es podrà veure aquest dilluns a Paral·lel 62 i combinarà música i paraules en un proposta escènica vinculada al fil conductor del festival.
L'endemà, a La Paloma, Capossela parlarà sobre el seu llibre 'Tefteri' amb Zanón, que ha assegurat que l'italià recull en aquesta obra la "visió de la vida" que proposa el leitmotiv d'aquest any.
En el marc del festival, el dijous 5 de febrer es lliurarà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona el Premi Pepe Carvalho al novel·lista Mick Herron, autor de la sèrie 'Caballos lentos', que l'endemà participarà en un diàleg obert al públic als cinemes Mooby Bosque.
Altres activitats de la programació inclouen la inauguració de l'exposició 'Malavida. Cine noir en Barcelona 1950-1988' a la Biblioteca Jaume Fuster; un itinerari pels escenaris de la novel·la 'El rol del Roc' dirigit pel seu autor, Màrius Serra, i una taula rodona sobre el número 100 de la col·lecció 'Crims.cat' de l'editorial Clandestina, dedicat a Rafael Tasis.