El Barnasants obre aquest dimarts amb un concert homenatge al cantautor Lluís Llach

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El 31è Festival Barnasants obrirà aquest dimarts amb un concert homenatge al cantautor Lluís Llach al Palau de la Música Catalana que rememorarà els seus mítics concerts del 1976 al Palau d'Esports de Barcelona, en el que suposarà el tret de sortida a la nova etapa del festival sota la direcció de Marçal Girbau.
'Llach-Gener 76', que tindrà un segon concert dimecres al mateix escenari, compta amb la direcció musical de Manel Camp --autor dels arranjaments originals dels concerts del 1976-- veus com Gemma Humet, Joan Reig i Borja Penalba i el músic Santi Arisa, bateria del grup original que va acompanyar Llach en aquelles actuacions.
Després del seu pas pel Barnasants, 'Llach-Gener 76' farà una gira per diverses poblacions: Atrium Viladecans (9 de maig), Concentaina (15 de maig), Festival NEC de Calella (15 d'agost), Teatre L'Atlàntida de Vic (25 de setembre), Teatre Kursaal de Manresa (9 d'octubre), Festival Accents de Reus (28 de novembre) i Teatre La Fact de Terrassa (29 de novembre).
Una de les novetats d'aquesta nova etapa del Barnasants és una reducció del nombre de concerts, que passa del centenar a 59, i l'ampliació d'espais amb novetats com el Teatre Gaudí i el Casino L'Aliança del Poblenou.
Amb un fil temàtic que reivindicarà la cançó d'autor com un gènere propi híbrid que es dona la mà amb la literatura, el Barnasants tindrà sis produccions pròpies, i comptarà amb un recital que recordarà el cantant i líder d'Extremoduro Robe Iniesta a càrrec de diversos cantautors.
Altres concerts que es podran veure en aquesta edició de Barnasats serà Arturo Gaya & Lia Sampai (29 de gener), Raül Refree i Aida Tarrío (Tanxugueiras) en un homenatge als fills de Rosalía de Castro 'Gala i Ovidio' (5 de febrer), Mazoni (6 de febrer), Ariel Rot (19 de febrer) i el concert de Joan Isaac i Eduard Iniesta (1 de març).
El Barnasants també inclourà concerts com Dani Flaco (6 de març), Ivette Nadal (8 de març), Feliu Ventura (12 de març), Brams (19 de març), Cris Juanico (22 de març), Marc Parrot & Quartet Brossa (26 de març), Luar na Lubre (11 d'abril), Martirio (12 d'abril), Sau en la seva gira 'Un concert de pel·lícula' (18 d'abril) i Tomeu Penya (24 d'abril), entre d'altres.