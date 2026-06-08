El Festival B de Barcelona suma Guitarricadelafuente, Natalia Lacunza i Raly

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El Festival B de Barcelona, que se celebrarà entre el 17 i el 19 de setembre al parc del Fòrum, ha sumat al seu cartell Guitarricadelafuente, Natalia Lacunza i Raly.
Els noms, amb els quals el festival completa la programació, s'afegeixen als ja anunciats de Rusowsky, Yung Beef, La Plazuela, Mushka i Maria Arnal, informen els impulsors en un comunicat.
Així mateix, entre d'altres, també actuaran mvrk, Juicy Bae, Cupido, Jimena Amarillo, La Élite, Las Petunias, Alosa, Meritxell de Soto b2b Merca Bae, Sanguijuelas del Guadiana i Tristán!.